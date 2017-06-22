انضم رسميا اللاعب المصري محمد صلاح نجم إي اي روما السابق لفريق ليفربول الإنجليزي بعدما وقع على عقود الإنتقال مساء اليوم الخميس .

وظهر صلاح بالقميص رقم 11 مع ليفربول خلال تقديمه، حيث من المقرر أن يرتدى البرازيلي فيرمينو الرقم 9 مع الريدز.

ومن المنتظر أن يعلن نادى ليفربول خلال ساعات قليلة تعاقده رسمياً مع محمد صلاح مقابل 39 مليون جنيه استرليني.