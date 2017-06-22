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ضبط ثري خليجي حاول تهريب أسدين على أنهما قطتان بالمطار
تهريب اسدين

ضبط ثري خليجي حاول تهريب أسدين على أنهما قطتان بالمطار

2017-06-22 22:01:38

تمكن ضباط مباحث الجمارك ومسئولو الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، من ضبط ثرى خليجي حاول السفر بصندوقين بهما شبلان (صغار الأسود)، مدعيًا أنهما قطتان، اشتراهما من محلات للحيوانات الأليفة وقدم شهادات بذلك، وبفحص الشهادات تبين أنها مزورة.

وكشف أطباء الحجر الصحى، أن الحيوانين هما شبلا أسد حديثى الولادة منذ أيام قليلة وهما فى فترة الرضاعة.

وبإبلاغ النيابة قررت مصادرة الشبلين وتسليمهما لحديقة حيوان الجيزة لرعايتهما.

واعترف الثرى الخليجي بأنه اشترى الشبلين من مربى أسود سيرك بمحافظة مرسى مطروح بمبلغ باهظ بعد أن أقنعه المربى أنهم من سلالة نادرة.

وأصدر اللواء محمد رجائى عبد الحميد يونس، رئيس الإدارة المركزية لحدائق حيوان الجيزة، توجيهاته للدكتورة مها صابر مدير عام الحديقة بتوفير الرعاية اللازمة على مدار 24 ساعة للشبلين، وكلف الحارسين صبحى وطارق برعايتهما ومتابعة التغذية.

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