أكد النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي ينطوي عليها قرار زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 21 الى 50 جنيها لكل فرد.

وقال في بيان له اليوم الخميس، إن القرار لاقى صدى كبيرا جدا في الشارع المصري لأنه يخفف عن كاهل المصريين، وخصوصًا في السلع الأساسية التي يحتاجون إليها مثل السكر والزيت والأرز، مشددا على أن قرار الرئيس السيسي بزيادة نسبة الدعم بهذه النسبة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل وتعتبر زيادة مشهودة وتوفر كافة السلع للمصريين.

وكان الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، قد أعلن اليوم أن قرار رفع الدعم من 21 لـ50 جنيها ستكون للأسرة الأربع أفراد فقط بواقع 50 جنيها لكل فرد، و25 جنيها للفرد الخامس فى أى أسرة.

وأضاف “أى أسرة عددها 4 أفراد ستحصل على دعم 50 جنيها لكل فرد، وإذا زادت الأسرة عن 4 أفراد يحصل الفرد الخامس على دعم 25 جنيها بدلا من 21 جنيها “، على أن يتم التطبيق من 1 يوليو القادم، موضحا أن الأسعار ستوضع على السلع بحيث تكون كل سلعة مسعرة.