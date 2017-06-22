أفرجت السلطات البلجيكية، عن أربعة اشخاص بعد إخضاعهم لتحقيقات واسعة لبحث مدى علاقتهم بالشخص المسلح الذي حاول مؤخرا تفجير محطات للقطارات في بروكسل.

وذكرت قناة روسيا اليوم في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس- أن مكتب المدعى الفيدرالي البلجيكي أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد - أنه تقرر الإفراج عن الأشخاص الأربعة دون توجيه أية اتهامات إليهم.

وكانت السلطات البلجيكية ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص أمس /الأربعاء/ للبحث فى مدى علاقتهم بالمسلح - الذي يحمل الجنسية المغربية - والذي قام بتفجير عبوة ناسفة في محطة القطارات المركزية في بروكسل أمس الأول “الثلاثاء قبل أن يتمكن أحد الجنود من قتله.