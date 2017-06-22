أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن الاجتماعات التحضيرية الخاصة بسد النهضة لم تكن بالسهولة التي يتصورها البعض ولم تكن موفقه في تحقيق الهدف المطلوب.

وأوضح “أبو زيد” خلال مداخلته مع فضائية “أون لايف” أن الاجتماعات الفنية بين دول حوض النيل لم تحقق التوافق الكامل بين الدول، إلى تدخل وزارء الري ونجحوا في الوصول لبعض المواقف المشتركة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن أي مفاوض مصري في هذا الملف سواء من الجانب الرسمي او القانوني يعلم حدود وأهداف مصر منه ولدينا رؤية تتسم بالمرونة والتعاون بين دول حوض النيل ومحاولة الوصول إلى نقاط وسط تحقق المكاسب للجميع دون الإضرار بأي طرف.