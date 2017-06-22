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تواضروس مهنئا السيسى بعيد الفطر: أطلب من الله أن يمنحكم العون الكامل
البابا تواضروس الثانى يرأس قداس عيد ميلاد و أستشهاد القديس مارمرقس بكاتدرائية بالمرقسية بالأسكندرية

تواضروس مهنئا السيسى بعيد الفطر: أطلب من الله أن يمنحكم العون الكامل

2017-06-22 21:41:53

نشرت صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكية، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تهنئة البابا تواضروس الثانى للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء فى نص برقية قداسة البابا تواضروس الثانى لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.. يسرنى بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم إلى سيادتكم وإلى كل المصريين بأصدق التهانى القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

وقال تواضروس فى البرقبة: “طالبين من الله أن يمنحكم العون الكامل فى الذود عن وطننا الغالى في مواجهة الأخطار والتحديات التى تحيط به وبمنطقتنا العربية وشعوبها الشقيقة لتستكملوا عملكم الدءوب والمخلص في تحقيق كل آمال وطموحات المصريين من تقدمٍ ورخاء للحاق بركب المستقبل واستعادة دور مصر الرائد فى المنطقة والعالم”.

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