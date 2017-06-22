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علام: أدركت أناسا يبكون على مفارقة شهر رمضان
المفتي شوقي علام

علام: أدركت أناسا يبكون على مفارقة شهر رمضان

2017-06-22 21:37:47

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الصالحين والمتقين والأولياء يحزنون على مفارقة شهر رمضان، منوها أنه أدرك بنفسه بعض أهل قريته من كان يبكى بكاء شديدا فى العصر الحديث.

وأضاف علام، فى لقائه على فضائية “أون لايف”، أن ندعوا الله أن يكون قد غفر لنا الذنوب فى هذا الشهر الكريم وجعلنا من الفائزين فيه، وأن يرقق قلوب العباد ليستمروا على طاعته طوال العام.

وأوضح، أن من يستثمر العبادة فى رمضان، فإنه يأخذ تدريبا وتمرينا ودرسا مهما فى هذا الشهر يستعين به على ما بعده من الشهور، فالإخلاص فى العبادة فيه يتسبب فى الاستمرار فى طاعة الله، بدلا من أن يكون فى رمضان فقط كما يشاع عند الكثير فى كثرتهم فى المساجد والتقليل من الذنوب.

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