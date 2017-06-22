 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 09:39 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. بوتين يرفض الاحتماء بمظلته من الأمطار لتكريم الجندي المجهول
بوتين تحت الامطار

شاهد.. بوتين يرفض الاحتماء بمظلته من الأمطار لتكريم الجندي المجهول

2017-06-22 21:38:51

شارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول فى “يوم الحزن والذكرى”، لإحياء ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، حيث رفض الاحتماء بالمظلة، وتابع المراسم تحت المطر.

ولم تمنع أمطار الصيف الغزيرة الرئيس الروسى من أداء المراسم، ووضع الزهور على قبر الجندى المجهول الموجود قرب جدار الكرملين.

هذا وقد حضر جميع أفراد الحكومة الروسية هذه المراسم، حيث وضعوا الزهور على القبر، بالإضافة لوضع الزهور فى المدن الروسية.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3