شارك الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول فى “يوم الحزن والذكرى”، لإحياء ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى، حيث رفض الاحتماء بالمظلة، وتابع المراسم تحت المطر.

ولم تمنع أمطار الصيف الغزيرة الرئيس الروسى من أداء المراسم، ووضع الزهور على قبر الجندى المجهول الموجود قرب جدار الكرملين.

هذا وقد حضر جميع أفراد الحكومة الروسية هذه المراسم، حيث وضعوا الزهور على القبر، بالإضافة لوضع الزهور فى المدن الروسية.