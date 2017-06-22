قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيتم إنشاء أكبر معهد لتدريب الصحفيين خلال أيام، موضحا أن المعهد لن يكون له مثيل.

وأوضح ن هناك من يريد إثارة الغبار على أى شئ تقوم به النقابة على خلفية اعتراض عدد من أعضاء مجاس النقابة على إقامة حفل إفطار الصحفيين وحلف اليمين للأعضاء الجدد بمركز شباب الجزيرة بدلا من مقر النقابة.

وأضاف سلامة، خلال كلمته بحفل إفطار الصحفيين، أن إقامة حفل الإفطار بمركز شباب الجزيرة يأتى فى ظل تطوير مطعم النقابة بقيمة 4 ملايين جنيه، مؤكدا أن النقابة لن تتحمل شيئا فى الحفل.

وتابع نقيب الصحفيين “أرسلنا لجنة للنادى النهرى للصحفيين لتجهيز حفل الإفطار، لكن تبين أنه لا يصلح لارتفاع منسوب المياه الجوفية بالنادى فقمنا بتنظيم الحفل في مركز شباب الجزيرة بعد موافقة وزير الرياضة الذى ألغى تذكرة الدخول وتأجير المكان كما تبرع أحد البنوك بقيمة 30 ألف جنيه للحفل”.