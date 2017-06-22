مباحثات بين وزيري خارجية تونس ونيجيريا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين2017-06-22 21:13:26
عقدت اليوم الخميس جلسة مباحثات بين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ونظيره النيجيري جيوفري أونياما ، الذي يزور تونس حاليا ، حيث دارت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات.
وأوضح الجهيناوي، في تصريح صحفي عقب الجلسة ، أنه جرى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الصحة والتعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال والفلاحة والفسفاط وغيرها، وأفاد بأن اللجنة المشتركة التونسية النيجيرية، ستعقد في النصف الأول لسنة 2018.
وتناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الوضع في ليبيا وسبل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة سلميا، فضلا عن بحث جدول أعمال الدورة 29 لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستحتضنها أديس أبابا يومي 3 و 4 يوليو القادم.
من جهته، أكد الوزير النيجيري أن ملف الأمن سيكون بالخصوص محور التعاون بين البلدين ، مبينا أن التحديات الوطنية والأمنية التي يواجهها البلدان هي ذاتها التي تواجهها البلدان المجاورة ، مشيرا إلي أن تونس ونيجيريا ستوحدان الجهود من خلال تبادل المعلومات من أجل مجابهة هذه التحديات.
وأوضح وزير الخارجية النيجيري جيوفري أونياما ، أنه تم تحديد مجالات التعاون ومن بينها مجال الطاقات المتجددة والبنية التحتية التكنولوجية والتشغيل والتكوين وتبادل الخبرات.
وأضاف من جهة أخرى أن بلاده دعمت انضمام تونس بصفة عضو ملاحظ في “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، مبينا أن هذه الخطوة من شأنها دعم نفاذ تونس لسوق إفريقيا الجنوبية وهي كذلك فرصة لبلدان إفريقيا الجنوبية للاستفادة من الخبرات التونسية في عديد من المجالات.
كما عبر الوزير عن نية بلاده في تطوير التعاون بين شركتي الخطوط الجوية بالبلدين .
وقد بحث الجانبان، خلال هذا اللقاء، أيضا ملف الهجرة غير الشرعية وضرورة وضع استراتيجية موحدة في هذا الشأن.
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