شقيق صلاح يكشف عن رقم قميصه في ليفربول

ألمح شقيق محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وروما الإيطالى إلى أن شقيقه سيرتدى القميص رقم 11 فى ليفربول بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبى اليوم بنجاح فى النادى الإنجليزى.

وكتب نصر صلاح عبر حسابه على فيس بوك أن الصفقة تمت، ومعها رقم 11 فى إشارة إلى رقم شقيقه مع الريدز فى الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول سيرتدى القميص رقم 9 ويتنازل عن 11 إلى محمد صلاح، إذ كان من المقرر أن يرتدى الفرعون 9.