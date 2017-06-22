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الشوط الأول.. ألمانيا تتعادل مع تشيلي في كأس القارات
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الشوط الأول.. ألمانيا تتعادل مع تشيلي في كأس القارات

2017-06-22 21:01:04

انتهى الشوط الاول من لقاء القمة بين ألمانيا وتشيلي بالتعادل الإيجابي لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب كازان في الجولة الثانية من كأس القارات المقام بروسيا .

افتتح التسجيل للتشيليين أليكسيس سانشيز في الدقيقة 5 من الشوط الاول واستطاع لارس ستيندل تعديل النتيجة في الدقيقة 41 من نفس الشوط.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الاولي برصيد 3 نقاط ويأتي تشيلي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

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