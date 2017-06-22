الشوط الأول.. ألمانيا تتعادل مع تشيلي في كأس القارات

انتهى الشوط الاول من لقاء القمة بين ألمانيا وتشيلي بالتعادل الإيجابي لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب كازان في الجولة الثانية من كأس القارات المقام بروسيا .

افتتح التسجيل للتشيليين أليكسيس سانشيز في الدقيقة 5 من الشوط الاول واستطاع لارس ستيندل تعديل النتيجة في الدقيقة 41 من نفس الشوط.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الاولي برصيد 3 نقاط ويأتي تشيلي في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.