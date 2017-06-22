وصف سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، أحمد بن عبد العزيز قطان، العلاقات المصرية السعودية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .. بأنها في أفضل حالاتها.

وأكد قطان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي، في تصريح مقتضب على هامش حفل إفطار أقامه مع عدد من الصحفيين والإعلاميين بالقاهرة مساء اليوم /الخميس/ - أن الأيام القادمة ستحمل الكثير من بشائر الخير لتطوير العلاقات بين البلدين .