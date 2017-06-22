أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انه سيتم الاعلان عن تحرير مدينة الموصل بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي خلال أيام قليلة فقط .

وقال العبادي في تصريحات أوردتها قناة ” الحرة ” الأمريكية ” اليوم الخميس، إن العراق لن يدخل في أية وساطة بين الدول الإقليمية، وإن محاربة الإرهاب ستكون في مقدمة أولويات الحكومة.

وأضاف أنه بحث خلال جولته الخارجية الأخيرة مع المسؤولين في السعودية وإيران والكويت أهمية توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت وثيقة لإعادة إعمار العراق على مدى 10 سنوات بعد الانتهاء من معارك التحرير والقضاء على داعش.

وتتضمن الوثيقة إجراءات على مرحلتين الأولى ستكون سريعة لتأمين إعادة النازحين إلى مناطقهم، والثانية تحتاج إلى أمد أطول لإعادة كل البنى التحتية.