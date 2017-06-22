عاد إلى القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم ” الخميس” قادما من أوغندا بعد مشاركته في قمة دول حوض النيل، والتي عقدت بمدينة عنتيبي الأوغندية.

وشارك الرئيس السيسي في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، وألقى كلمة أمام القمة تناولت سبل تعزيز التعاون بين دول حوض نهر النيل في كافة المجالات .