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وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يلتقيان بباريس لبحث القضايا الأوروبية والدولية
فرنسا والمانيا

وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يلتقيان بباريس لبحث القضايا الأوروبية والدولية

2017-06-22 20:36:35
محيط: أ. ش. أ

يلتقي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، يوم الجمعة ، بالعاصمة الفرنسية باريس نظيره الألماني سيجمار جبرييل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس - بإن الجانبين سيقومان بالتحضير لمجلس الوزراء الفرنسي الألماني المرتقب في 13 يوليو المقبل بفرنسا، فضلا عن بحث قضايا الساعة على الساحة الأوروبية والدولية في ضوء المجلس الأوروبي المنعقد اليوم على مدى يومين ببروكسل.

وذكر المتحدث، بإن “لودريان” قام بأول زيارة خارجية له كوزير للخارجية لبرلين يوم 22 مايو المنصرم.

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