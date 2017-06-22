ذكرت قناة “العربية”، اليوم الخميس، أن القوات السعودية قتلت العشرات من ميليشيات الحوثي ودمرت آلياتهم قبالة الخوبة في جازان.

وشنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة خلال الساعات الماضية على مواقع وأهداف وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي و المخلوع على صالح في مناطق حدودية عدة بمحافظتي صعدة و حجة شمال غربي اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القصف أدى إلى تدمير ثلاث عربات للانقلابيين في مديرية شدا قبالة حدود جازان السعودية، كما استهدفت الطائرات تحركات للميليشيات في مديرية باقم الحدودية شمال صعدة.