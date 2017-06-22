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في صفقة بـ 3.7 مليار دولار.. إيران تعلن تصدير الغاز الطبيعي للعراق
علم ايران والعراق

في صفقة بـ 3.7 مليار دولار.. إيران تعلن تصدير الغاز الطبيعي للعراق

2017-06-22 20:52:27
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أعلنت إيران عن تصديرها للغاز الطبيعي إلى العراق في صفقة ستحصل فيها طهران على مبلغ 3.7 مليار دولار كل عام.

ومن جانبه صرح نائب وزير البترول الإيراني أمير حسين زامانينيا وفق وكالة أنباء “إرنا” أن الغاز الطبيعي الإيراني وصل إلى الاراضي العراقية.

وأشارت إرنا إلى أن إيران ستحصل على 3.7 مليار دولار في العام نظير هذه الصفقة، مضيفة أنها سترسل 6 مليون متر مكعب يوميًا ستزيد إلى 35 متر مكعب يوميًا.

يأتي ذلك وفق الاتفاق الذي تم توقيعه بين إيران والعراق عام 2013 بشأن تصدير إيران للغاز الطبيعي، لكن خط الأنابيب لم يكتمل حتى يونيو 2016 بسبب القضايا الأمنية، وأنتظار طهران للمدفوعات من بغداد.

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