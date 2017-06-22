الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة اليمنية2017-06-22 20:32:41
أعلن الجيش الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة اليمنية جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية.
ذكرت ذلك قناة “الحرة ” الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .
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