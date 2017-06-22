أعلن الجيش الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة اليمنية جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية.

ذكرت ذلك قناة “الحرة ” الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .