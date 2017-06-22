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الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة اليمنية
القاعدة في اليمن

الجيش الأمريكي يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة اليمنية

2017-06-22 20:32:41
محيط: أ. ش. أ

أعلن الجيش الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة في محافظة شبوة اليمنية جراء غارة جوية نفذتها طائرة أمريكية.
ذكرت ذلك قناة “الحرة ” الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .

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