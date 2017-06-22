قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ليلة القدر اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أكد وقعها ليلة 27 رمضان، فيما رأى أخر إنها فى العشر الأواخر، وذهب أبو حنيفة إلى أنها يمكن أن تكون فى أى يوم من أيام العام.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: “ممكن يكون ليلة قدر خاصة، اليوم اللى تتقرب فيه من ربنا بالدعاء والطاعة والصلاة، يتقبل الله فيها دعائك ويغير قدرك إلى الأفضل والأحسن”.