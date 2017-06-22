اعترف ضابط بجهاز أمن الدولة القطري يدعي حمد علي محمد علي الحمادي بأن الإدارة الرقمية بجهاز أمن الدولة هي من أنشأت عدة حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن أهمها موقع “بوعسكور” bo3skor وموقع “قناص الشمال” بالإضافة إلى حسابات أخرى وذلك من أجل الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الحمادي - في اعترافاته التي أوردتها قناة (أبوظبي) اليوم الخميس - أن موقع “بوعسكور” اعتاد على ترويج أكاذيب وشائعات عن دولة الإمارات باستخدام ألفاظ وكلمات أثارت استغراب الجميع بسبب بذاءتها.

وأسهب الملازم ثاني حمد علي محمد علي الحمادي في اعترافاته حيث شرح كيف قامت الادارة الرقمية بجهاز أمن الدولة القطري بإنشاء الحسابات الوهمية على مواقع التواصل والتي أساءت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الحمادي - في اعترافاته - أنه ” بتاريخ 15 /9 / 2013 اتصل به المقدم جاسم وهو مساعد رئيس جهاز أمن الدولة القطري وطلب منه الحضور وتم اعطائه مبلغ مالي قدره 25 ألف ريال قطري من نثريات الجهاز، وذلك للتوجه برا إلى دولة الامارات لشراء 5 شرائح هاتفية وتعبئتها برصيد 5 آلاف درهم إماراتي لكل شريحة لاستخدامها دوليا.

وقال ” إنه استغرب من هذا السبب، وحاول سؤال المقدم جاسم عن السبب فأجاب : نفذ ولا تناقش”.. وتابع ” تحركت من الدوحة وعبرت مركز (سلوى) وتم شراء خمس بطاقات سعودية، وكانت مفعلة وبها خدمات الانترنت”، وبعد دخولي إلى الاراضي السعودية.. توجهت على الفور إلى معبر (الغويفات) الاماراتي . وبعد انهاء معاملة الدخول والتأمين على السيارة أخي التي كنت استقلها توجهت إلى أحد المحال القريبة وابتعت خمس شرائح هاتفية إماراتية بدون ان يطلب مني البائع تقديم صورة عن هويتي، كما ابتعت اربعة أجهزة هاتفية واستخدمت هاتفي الشخصي لوضع الشرائح بها وقضيت عدة ساعات وهو يقوم بشحن كل منها برصيد 5 آلاف درهم”.

وتابع ضابط جهاز أمن الدولة القطري قائلا: “طلب مني المقدم جاسم أن يتم تعبئة الارقام الإماراتية داخل شبكة الإمارات، بعد ذلك تم نزع الكروت من التليفونات.

وفي اليوم التالي الموافق 16/9/2013 استقل حمد سيارته وعاد إلى معبر الغويفات الاماراتي ومنه إلى معبري “سلوى” وأبو سمرة “ومن ثم إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف حمد “وأنا في الطريق تحدثت إلى جاسم وأخبرته بأني فعلت ما تم تكليفي به”، ومن ثم توجهت إلى مقر جهاز أمن الدولة القطري حيث قام بتسليم الشرائح الخمس، وكان النقيب حمد خميس القبيسي وهو مدير الادارة الرقمية سابقا عهد بها إلى الملازم راشد عبدالله المري والملازم عامر محمد لاستخدام الأرقام الإماراتية لإنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول حمد “إن من أشهر المواقع الوهمية التي أشرف عليها جهاز امن الدولة القطري “بوعسكور” (bo3skor) الذي اعتاد أن ينشر أكاذيب عن دولة الإمارات باستخدام ألفاظ وكلمات أثارات استغراب الجميع بسبب بذاءتها”.

وأضاف حمد علي محمد علي الحمادي أن المواقع الوهمية التي تم إنشاؤها كانت تستخدم، أيضا، لمهاجمة رموز دولة الإمارات والمغفور له الشيخ زايد والشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد وعبدالله بن زايد، بالإضافة إلى الفريق ضاحي خلفان.

وأوضح أن الهجوم جاء بالإساءة إليهم أيضا من خلال الصور المسيئة التي كانت تنشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “الانستجرام”.. ويقول حمد “أعتقد أن الكروت السعودية تم استخدامها للإساءة إلى المملكة العربية السعودية”.

وبعد إلقاء القبض على الملازم حمد علي محمد علي الحمادي تم إدانته من قبل محكمة أمن الدولة الإماراتية عام 2015 وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات، كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن المؤبد على كل من: المقدم جاسم محمد عبدالله مساعد رئيس جهاز أمن الدولة للعمليات، والنقيب حمد خميس القبيسي مدير الإدارة الرقمية بجهاز أمن الدولة القطري، والملازم أول راشد عبدالله المري والملازم عامر محمد، ثم أصدر رئيس دولة الإمارات قرارا بالعفو عن الملازم حمد علي محمد علي الحمادي.