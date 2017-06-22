دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ـ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون ـ الولايات المتحدة إلى الالتزام الصارم بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن التسوية السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية ـ في بيان اليوم الخميس ـ أن الوزيرين بحثا المشاكل الدولية ، وأن لافروف أكد لنظيره الأمريكي التقييم الروسي السلبي لإجراءات وتصرفات قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ، والتي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية ، كما شدد لافروف على أن مثل هذه التصرفات تصعب تنفيذ مهمة محاربة الإرهابيين والتقدم في تسوية الأزمة السورية.

ولفت البيان الى أن الوزير الروسي أبلغ نظيره الأمريكي موسكو ضرورة الإلتزام الصارم بجميع الإتفاقيات المبرمة سابقا بشأن الجوانب المختلفة للتسوية السورية.

وأوضحت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي أبلغ نظيره الأمريكي أيضا أن موسكو تنتظر ردا على اقتراحات قدمتها سابقا لواشنطن تخص تطبيع العلاقات ، مشيرا إلى محاولات الضغط على روسيا عبر العقوبات.

وأكد لافروف لتيرلسون أن هذه التصرفات تشكل خطرا على العلاقات الروسية ـ الأمريكية التي أصلا تعيش مرحلة صعبة.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا كذلك الوضع في أوكرانيا وضرورة بذل جهود إضافية لتنفيذ اتفاقيات مينسك.