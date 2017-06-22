بث مباشر.. مواجهة ألمانيا وتشيلي في كأس القارات2017-06-22 19:54:46
يلتقي منتخبا ألمانيا وتشيلي في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة حالياً بروسيا.
ويسعى المنتخبان للفوز بالمباراة لتأكيد الصدارة وضمان التأهل لدور نصف النهائي
ويحتل ألمانيا المركز الأول برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن تشيلي الوصيف صاحب نفس النقاط.
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