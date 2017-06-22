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رسمياً.. أندري زامبو أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وأستراليا
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رسمياً.. أندري زامبو أفضل لاعب في مباراة الكاميرون وأستراليا

2017-06-22 19:08:00

حصل اللاعب أندري زامبو مهاجم منتخب الكاميرون على لقب أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين الأسود وأستراليا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من كأس القارات المقام حاليا في روسيا.

وكان زامبو قد سجل هدف الكاميرون الوحيد في المباراة بنهاية الشوط الاول.

وحصل المنتخبان على نقطة واحدة حيث احتل استراليا المركز الثالث والكاميرون المركز الأخير وفارق الأهداف في صالح الكونجارو.

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