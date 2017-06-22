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«رودي» يقود هجوم ألمانيا أمام «سانشيز» تشيلي في كأس القارات
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«رودي» يقود هجوم ألمانيا أمام «سانشيز» تشيلي في كأس القارات

2017-06-22 19:05:21

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيلة بلاده التي ستلتقي منافسه تشيلي في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.

وجاءت التشكيلة لتضم : 

تير شتيغن - كاميتش - جينتر - موستافي - هيكتور - ايمري تشان - جورتيسكا - سولي - ستيندل - دراكسلر - رودي

وفي الجانب الآخر جاءت تشكيلة تشيلى لتضم :

هيريرا - إيسلا - ميديل - جارا - بوسيجور - فيدال - مارسيلو دياز -ارانغيز - هيرنانديز - أليكسس سانشيز - فارغاس

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