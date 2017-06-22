أسود الكاميرون تتعادل مع كونجارو أستراليا إيجابيا في كأس القارات

تعادل المنتخب الكاميروني مع منافسه أستراليا بهدف لكل منهما في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية في لقاء كأس القارات المقامة بروسيا 2017.

وتقدم الكاميرون عن طريق أندري فرانك زامبو أنغويسا في الدقيقة 45 من الشوط الأول قبل أن يرد المنتخب الأسترالي بهدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق ميليجان من ركلة جزاء.

وحصل المنتخبان على نقطة واحدة حيث احتل استراليا المركز الثالث والكاميرون المركز الأخير وفارق الأهداف في صالح الكونجارو.