أسود الكاميرون تتعادل مع كونجارو أستراليا إيجابيا في كأس القارات2017-06-22 19:00:45
تعادل المنتخب الكاميروني مع منافسه أستراليا بهدف لكل منهما في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية في لقاء كأس القارات المقامة بروسيا 2017.
وتقدم الكاميرون عن طريق أندري فرانك زامبو أنغويسا في الدقيقة 45 من الشوط الأول قبل أن يرد المنتخب الأسترالي بهدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق ميليجان من ركلة جزاء.
وحصل المنتخبان على نقطة واحدة حيث احتل استراليا المركز الثالث والكاميرون المركز الأخير وفارق الأهداف في صالح الكونجارو.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
مخدرات وبكتيريا قاتلة: الخبراء يكشفون مدى قذارة نقودنا
يمكننا القول إننا نعيش في عالم مليء بالميكروبات، فالبكتيريا والفيروسات تعيش على هواتفنا، وعلى مقاعد الحافلات والحدائق، وكذلك أوكرات الأبواب. ونحن نقوم بتبادل نقل ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
وزير النقل يحيل المسئولين عن تأخر قطار القاهرة - الإسكندرية للتحقيق الفوري
قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات اليوم إجراء تحقيق فوري مع المسؤلين عن تأخر القطار رقم 2001 والمتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك بسبب تأخر قيام القطار من محطة ...Thu, 22 Jun 2017 14:18:07 GMT
-
ننشر أجندة محيط الإخبارية ليوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2017
القاهرة.. تنطلق، مساء غد، فعاليات مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية، بمشاركة 50 فنانا تشكيليا، يستمر حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك بقاعة الدكتور حسن رجب. المنصورة.. ...Thu, 22 Jun 2017 16:19:23 GMT
-
معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة ...Wed, 21 Jun 2017 11:26:59 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
الإعلام الإيراني: تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد «انقلاب ناعم»
وصفت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية “بالانقلاب الناعم”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب ...Wed, 21 Jun 2017 11:42:48 GMT
-
كيم كارداشيان تستأجر أمًا بديلة للحمل في طفلها الثالث - محيط
ذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء، أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني وست استأجرا أمًا بديلة للحمل في طفلهما الثالث بعد تحذير الطبيب من…Thu, 22 Jun 2017 07:04:17 GMT
-
مصر تترأس اجتماعا بمجلس الأمن حول التعاون الدولي بمجال مكافحة الإرهاب
ترأس السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الاجتماع الخاص للجنة مكافحة الإرهاب في نيويورك حول التعاون الدولي في المجالين القضائي ...Thu, 22 Jun 2017 16:15:43 GMT