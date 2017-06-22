فاز القارئ الموريتاني أحمد نور الدين ولد الدباغ بالجائزة الأولى في المسابقة الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم وسلمه وزير الشئون الاسلامية أحمد ولد أهل داؤود الجائزة وقدرها ثلاثة ملايين أوقية ، أما الجائزة الثانية فقد سلمها وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ للقارئ ابراهيم خليل جالو من ساحل العاج وقدرها مليونا أوقية، وسلمت الجائزة الثالثة للقارئ الجزائري معاذ فتان من جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشئون الاسلامية السيد أحمد ولد النيني وقدرها مليون أوقية.

وأكد وزير الشئون الاسلامية ـ في ختام المسابقة التي شهدت مشاركة ممثلين عن دول عربية وأفريقية ـ أن منح هذه الجائزة الأولى من نوعها منذ إنشاء الدولة الحديثة لخير دليل وأكبر برهان على العناية القصوى التي يحظى بها اليوم الحقل الإسلامي وما يرى من تقدير وتبجيل لحملة كتاب الله العزيز وللعلماء بشكل عام والوقوف بكل حزم لكل من تسول له نفسه النيل من المقدسات الاسلامية والثوابت الوطنية مع الاهتمام الكبير بالمواطنين.

وقال إن منح هذه الجائزة المهمة يدخل في اطار المسعى الجاد للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الى تشجيع الشباب وتحفيزه على الإعتناء بالقرآن والتمثل بقيمه السمحة الهادفة الى نشر العلم والمحبة والتكافل والرافضة لكافة أشكال العنف والتشدد والتعصب.

بدوره ، أشاد الشيخ محمد بوصو المتحدث باسم لجنة تحكيم هذه المسابقة القرانية بدور العلماء الموريتانيين الذين أوصلوا هذا الدين الحنيف الى غرب أفريقيا ، حيث تعلم الأفارقة منهم القرآن وعلوم الشرع والأخلاق الفاضلة، وقال إن هذه المسابقة القرآنية تمثل استمرارا لجهود أسلاف موريتانيا.