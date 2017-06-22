أجرى وفد رسمي تونسي رفيع المستوى ، اليوم الخميس بمدينة ستراسبورج الفرنسية ، لقاء مع أمين عام مساعد مجلس أوروبا جابرييلا باتيني دراجوني،

وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية - في بيان صحفي ـ أن اللقاء تمحور حول سبل دعم التعاون بين السلطات التونسية ومجلس أوروبا ، خاصة في ما يتعلق بتقدم إنجاز البرنامج الممول من قبل الإتحاد الأوروبي : ” دعم الحوكمة الرشيدة ، مكافحة الفساد وغسيل الأموال والإرهاب”.

وأشارت الي أن اللقاء كان فرصة لاستعراض ما يميز علاقات التعاون القائمة وتواصل الدعم المقدم من مجلس أوروبا إلى تونس ، خلال مرحلة الإنتقال الديمقراطي وآفاق تطوير هذه العلاقات.

وتهدف سلسلة اللقاءات التي سيجريها الوفد الرسمي مع مسئولي مجلس أوروبا إلى دعم انخراط تونس في “مجموعة الدول ضد الفساد”، على ضوء التقرير التقييمي للإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد في تونس والمصادق عليه يوم 1 فبراير 2017 من قبل السلطات التونسية.

ويتكون الوفد الرسمي التونسي من حبيب قوبعة، مدير عام مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة وعطف الجموسي، مكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة وأروى بن عمار، المكلفة بالتعاون مع مجلس أوروبا برئاسة الحكومة وشوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.