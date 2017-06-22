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الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتم زيارة ملك السعودية لروسيا قريبا
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف

الخارجية الروسية: موسكو تأمل أن تتم زيارة ملك السعودية لروسيا قريبا

2017-06-22 18:29:05
أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف أن موسكو تأمل بزيارة العاهل السعودي لروسيا “في القريب العاجل، والطرفان عازمان على ذلك”.

وقال بوجدانوف - بحسب وكالة أنباء تاس الروسية - “نأمل أن تتم الزيارة، وقد تم تأكيد رغبة الملك بزيارة روسيا، والحديث يدور الآن حول الوقت المناسب للقيادتين السعودية والروسية، خاصة وأن الطرفين يرغبان في أن يجري ذلك في أقرب وقت”.

يذكر أنه سبق وأجرى الرئيس فلاديمير يوتين - في الكرملين يوم 30 مايو الماضي - مباحثات مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي (في ذلك الوقت)، محمد بن سلمان الذي تم تعيينه منذ أيام وليا للعهد والذي قام بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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