أكد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار أنه لا تهاون أو تقصير فى مواجهة أى جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين أو تعكير صفو احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، مؤكدا أن أي خروج على القانون سيواجه بالحسم والحزم اللازم وفقاً للأُطر القانونية.

وشدد وزير الداخلية على أن حماية الشعب المصرى ومؤسساته ومقدراته، مسئولية وطنية كبرى، تستوجب العمل بتفاني وإخلاص وإصرار على فرض الأمن والاستقرار فى ربوع وطننا الغالى .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية اليوم الخميس مع عدد من مساعدي أول، ومساعدى الوزير، والقيادات الأمنية؛ لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

واستعرض وزير الداخلية - فى بداية الاجتماع - الأبعاد المختلفة - بشكل شامل - للوضع الأمني الراهن، وما تستوجبه من يقظة وجدية ورصد مستمر لمحاولات الكيانات الإرهابية التي تسعى لتنفيذ مخططاتها العدائية والتأمرية ضد الوطن، مؤكداً أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك المؤامرات والتصدى بكل قوة وحسم للمحاولات اليائسة التى تستهدف ترويع الآمنين، وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين.

وأطلع وزير الداخلية على محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، لفرض معطيات الأمن خلال صلاة عيد الفطر المبارك، مشددا على أهمية اتخاذ أقصى درجات اليقظة والتأمين، لحماية المنشآت الهامة والحيوية، والدينية والكنائس والأديرة بكافة المحافظات، وكذلك تأمين المسطح المائى لنهر النيل، ورفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية إعتداءات قد تتعرض لها .

كما شدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين .

كما وجه بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الإنضباط بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور ، والربط الكامل بغرف عمليات المرور ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور .

وفي إطار ضبط حركة الأسواق، شدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد للتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الأدمى التى تضر بصحة المواطنين، كما وجه أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وكذلك أهمية تواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم، لفرض الانضباط بالشارع المصرى، وتوعية القوات بحجم المسئولية التى يضطلعون بها.

ووجه وزير الداخلية، التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التى يقدموها فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.