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روسيا تعتزم زيادة عدد أفراد الشرطة العسكرية العاملة في سوريا
الشرطة الروسية

روسيا تعتزم زيادة عدد أفراد الشرطة العسكرية العاملة في سوريا

2017-06-22 18:22:10
محيط: أ. ش. أ

أعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فيكتور أوزيروف أن روسيا قد تزيد عدد أفراد الشرطة العسكرية العاملة في سوريا للعمل في مناطق تخفيف التصعيد.

وقال أوزيروف - لوكالة أنباء “سبوتنيك اليوم الخميس - “إن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بمهامها في سوريا لإنشاء ممرات إنسانية وغيرها.. وفي حال الضرورة سنزيد أعداد هذه القوات للتعامل مع تطورات الأوضاع “.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف، إجراء روسيا مباحثات مع كازاخستان وقرغيزستان بشأن إرسال عسكريين من هذين البلدين إلى سوريا.

وقال شامانوف “إن محادثات بهذا الشأن تجري حاليا مع هذين البلدين”. وأضاف “أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد من كازاخستان وقرغيزستان”.

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