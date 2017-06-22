أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسجل غدا الجمعة رقما قياسيا جديدا في الحمولات اليومية العابرة للقناة بعبور 53 سفينة متوقعة من الإتجاهين بإجمالي حمولات 4 ملايين و 200 ألف طن وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية.

وقال ممش - في تصريح اليوم الخميس، إن أسباب الزيادات التي تحققت تعود إلى تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة كميات البضائع المتداولة عالميا بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستمرة لقناة السويس وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى السياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها هيئة القناة والتي أثمرت عن جذب 3200 سفينة خلال العام الماضي (2016) والخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مما أضاف 670 مليون دولار لعائدات القناة في تلك الفترة.

وأضاف مميش أن هذه الزيادات بمثابة شهادة كفاءة تعكس ثقة المجتمع الملاحي الدولي في هيئة قناة السويس، مؤكدا أن حركة الملاحة تشهدا غدا عبور 4 سفن حاويات عملاقة في نفس اليوم حيث تعبر من الشمال ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم MADRID MAERSK بحمولة كلية 219 ألف طن وترفع علم الدنمارك قادمة من الجزائر ومتجهة جنوبا إلى سنغافورة، وتعبر من الشمال أيضا سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAERSK MCKINNEY MOLLER بحمولة 200 ألف طن قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة جنوبا إلى الصين.

وتابع أن حركة الملاحة من الجنوب تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة BARZA بحمولة 200 ألف طن وترفع علم جزر مارشال قادمة من سنغافورة ومتجهة شمالا إلى المملكة المغربية، كما تعبر في ذات القافلة سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MOGENS MAERS بحمولة 200 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى أسبانيا.

ووجه الفريق مهاب مميش التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الدائم لهيئة قناة السويس والذي أدى إلى التطور الكبير الذي تشهده الهيئة حاليا، مشيدا بالعاملين في الهيئة الذين يعملون ليل نهار من أجل زيادة عائدات المرور في القناة دعماً للاقتصاد الوطني، كما وجه الشكر للقوات المسلحة الباسلة وقوات الأمن الداخلي للدور الكبير في حماية المجرى الملاحي وحركة التجارة العالمية والمنشآت الحيوية لقناة السويس.