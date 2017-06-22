شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس بمقر هيئة الاستثمار، مراسم توقيع عقد ومنحة مع الجانب الكوري، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسونجو يون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة.

يأتي ذلك في إطار دفع التعاون بين الحكومة المصرية وكوريا الجنوبية في مجالات تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية بما يخدم أهداف التنمية ويعزز فرص تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على العمل مع شركائها الدوليين والاستفادة من خبراتهم في أغراض التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن ما تم توقيعه اليوم مع الجانب الكوري يعد اضافة جديدة لجهود الحكومة في هذا الإطار، من شأنها رفع قدرات الكوادر المصرية وزيادة خبراتها دعما للصناعة المحلية، فضلأ عن زيادة نسبة التصنيع المحلي في المشروعات الكبرى وهو ما يحقق بدوره عائدا أكبر للاقتصاد المصري.

وشمل التوقيع عقد تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بين اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق ممثلا لوزارة النقل المصرية، وسيونج تاك كيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة هيونداى روتيم ممثلا عن الجانب الكوري.

وأشار وزير النقل إلى أن إجمالي سعر العقد يبلغ 317.8 مليــون يورو، بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري شاملة كافة الضرائب والأعباء المالية، لافتا إلى أن العقد يمثل نصف القطارات المقرر تصنعيها وتوريدها والتي تبلغ 64 قطارا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث.

وأضاف أن نسبة المكون المحلي لتصنيع القطارات تصل لأول مرة لنحو 30%، وأن طول المرحلة الثالثة من الخط الثالث يبلغ حوالي 17.7 كم بعدد 15 محطة والجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات بالإضافة إلى ورشة العمرة الجسيمة.

كما تم توقيع منحة بين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وسونجو يون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، لإنشاء كلية مصرية كورية للتعليم الفنى ببني سويف بقيمة 6 ملايين دولار.

وأشادت الوزيرة بالتعاون المثمر مع الجانب الكوري، مؤكدة أن هذه الاتفاقية هي من نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية العام الماضي والتى كان لها أثر كبير في دعم العلاقات بين البلدين فى مجالات تنموية، مما أسهم فى الوصول إلى توقيع هذه الاتفاقية، كما أكد السفير الكورى حرص بلاده على دعم مصر وأن هناك الكثير من أوجه التعاون بين البلدين.

وأوضحت أن اتفاقية اليوم هي منحة من الجانب الكوري لإنشاء كلية للتعليم الفنى لصالح وزارة التعليم العالى بهدف تزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوي، ولتنمية المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيضمن توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة وسيقوم بمنح شهادات معتمدة للطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العايى أهمية تلك المنحة للمساهمة في تطوير التعليم، موضحا أن المشروع الذي تصل مدته إلى 7 سنوات حتى 2022 يهدف إلى تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، ودعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة فى الكلية التكنولوجية، وتحسين المعرفة والمهارات العملية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن، أيضاً، دعوة للتدريب بكوريا فيما يتعلق بالتعليم المهني بوزارة التعليم العالي ولأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى إرسال الخبراء الأكفاء من كوريا إلى مصر الذين سيكونون مسؤلين عن إدارة المشروع، جنبا إلى جنب الخبراء المصريين.