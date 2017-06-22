أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لدى التحالف الدولي بريت ماكجورك اليوم الخميس أن التحالف يقوم ببناء قاعدة بيانات عن المتشددين الأجانب الذين يعودون من العراق وسوريا إلى بلدانهم.

وقال ماكجورك - في مؤتمر نقلته قناة (الحرة) الإخبارية - إن هذه الجهود تهدف لمنع وقوع هجمات مماثلة لتلك التي شهدتها أوروبا مؤخرًا، مؤكدًا أن التحالف يقوم “ببناء قاعدة بيانات عالمية عن الجهاديين الأجانب عبر شبكات لتبادل المعلومات والانتربول”.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت “لضمان التعرف على كل شخص قاتل في صفوف تنظيم (داعش) في سوريا والعراق، على النقاط الحدودية أو في سياق أعمال الشرطة”، قائلاً : “فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، قمنا إلى حد كبير بوقف تدفقهم إلى سوريا عبر تركيا.