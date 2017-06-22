وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير على المتعثرين في سداد الأقساط المستحقة عليهم بمشروع إسكان النقابات المهنية بالقطامية - التجمع الثالث، وكذا كافة وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك التعمير والإسكان تحت مسمى حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، مع الإعفاء من غرامات التأخير حال السداد خلال المهلة الجديدة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين ومراعاة من جانبها لأوضاع ملاك وحائزي الوحدات السكنية، وبما يسهم في تنشيط عملية تحصيل مستحقات الحساب والاستفادة منها في تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل الاسكان الاقتصادي على غرار المشروع الحالي، مع الأخذ فى الاعتبار أنه في حال استمرار حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال الاجتماع على منح مدة إضافية أخرى قدرها ستة أشهر لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها بدء من الأول من مارس عام 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1 مارس 2016، بعد الأخذ في الاعتبار المدد الاضافية الممنوحة من مجلس الوزراء أو المعتمدة من الجهات الإدارية لهذه العقود لأسباب أخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مساحتها 15.5 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة تجارية لوجستية، بينما وافق على التصريح باستغلال مساحة 4000 فدانا تقع على الساحل الشمالي لبحيرة قارون وذلك لانشاء مجمع عالمي لاستخراج وانتاج الأملاح من بحيرة قارون، واستغلال المناطق الصالحة للاستزراع السمكي، لا سيما وأن تقليل نسبة ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما أنها تكون مناسبة للأسماك.