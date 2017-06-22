ننشر أجندة محيط الإخبارية ليوم الجمعة الموافق 23 يونيو 20172017-06-22 18:03:33
القاهرة.. تنطلق، مساء غد، فعاليات مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية، بمشاركة 50 فنانا تشكيليا، يستمر حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك بقاعة الدكتور حسن رجب.
المنصورة.. يشهد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، فى الثامنة من مساء غد، احتفالية مديرية الأوقاف لتكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم من شباب وأطفال قرية ميت الصارم مركز المنصورة .
القاهرة.. تستضيف قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، مساء غد، آخر ليلة عرض لمسرحية “كأنك تراه” التي يقدمها البيت الفني للمسرح ضمن عروضه المتميزة إحتفالا بشهر رمضان الكريم.
القاهرة- موسكو.. يقوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، غدا، بزيارة عمل إلى اقليم كرانسودار جنوب روسيا لحضور عملية التحام الأجزاء البحرية العميقة والقريبة من سطح الماء لخط الغاز “التيار التركي” من على متن سفينة مد الأنابيب “بيورينج سبيريت”.
القاهرة.. تحيى فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى، فى التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا، على المسرح المكشوف بالاوبرا، يتضمن مزيجا فنيا متميزا يجمع رقصة التنورة والانشاد الدينى والابتهالات ليعكس حالة فريدة من التصوف.
القاهرة.. يستضيف مسرح الهوسابير بوسط البلد، مساء غد، آخر ليلة عرض لمسرحية “المخطوطة ” لفرقة “500 ب” المسرحية.
الإسكندرية.. يلتقى فريقا الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، فى العاشرة من مساء غد، على استاد برج العرب بالاسكندرية، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.
القاهرة.. يلتقى فريقا الداخلية والمقاولون العرب، فى العاشرة من مساء غد، على استاد كلية الشرطة، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.
طنطا.. يلتقى فريقا طنطا ووادى دجلة، فى العاشرة من مساء غد، على استاد غزل المحلة، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.
أسوان.. يلتقى فريقا النصر للتعدين والشرقية، فى العاشرة من مساء غد، على استاد أسوان، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.
-
مصر تسمح لأول مرة بإدخال الوقود إلى غزة
على وقع أزمة حادة تعيشها غزة تخص تقليص امدادات الكهرباء، سمحت السلطات المصرية، ولأول مرة، اليوم الأربعاء، بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة، عبر ...Wed, 21 Jun 2017 10:12:44 GMT
-
مخدرات وبكتيريا قاتلة: الخبراء يكشفون مدى قذارة نقودنا
يمكننا القول إننا نعيش في عالم مليء بالميكروبات، فالبكتيريا والفيروسات تعيش على هواتفنا، وعلى مقاعد الحافلات والحدائق، وكذلك أوكرات الأبواب. ونحن نقوم بتبادل نقل ...Thu, 22 Jun 2017 14:03:41 GMT
-
وزير النقل يحيل المسئولين عن تأخر قطار القاهرة - الإسكندرية للتحقيق الفوري
قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات اليوم إجراء تحقيق فوري مع المسؤلين عن تأخر القطار رقم 2001 والمتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك بسبب تأخر قيام القطار من محطة ...Thu, 22 Jun 2017 14:18:07 GMT
-
معلومات الوزراء :لا زيادة بأسعار تذاكر القطارات الإضافية بعيد الفطر
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باتجاه وزارة النقل لزيادة ...Wed, 21 Jun 2017 11:26:59 GMT
-
7 مكونات خطرة تحملها الوجبات السريعة..تعرف عليها
مع تسارع وتيرة الحياة، أصبحت الوجبات السريعة جزءاً أساسياً من نظامنا الغذائي بدلاً من الحرص على إعداد الطعام الصحي والمفيد والذي يتطلب الوقت والجهد لانتقائه ...Wed, 21 Jun 2017 04:19:58 GMT
-
كيم كارداشيان تستأجر أمًا بديلة للحمل في طفلها الثالث - محيط
ذكرت تقارير إعلامية يوم الأربعاء، أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها كاني وست استأجرا أمًا بديلة للحمل في طفلهما الثالث بعد تحذير الطبيب من…Thu, 22 Jun 2017 07:04:17 GMT
-
الإعلام الإيراني: تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد «انقلاب ناعم»
وصفت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية “بالانقلاب الناعم”، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب ...Wed, 21 Jun 2017 11:42:48 GMT
-
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في "اقتحام السجون" إلى أول يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ...Thu, 22 Jun 2017 16:03:43 GMT
-
السفير الأمريكي بالعراق: تفجير جامع النوري دليل إفلاس "داعش"
اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوجلاس سيليمان اليوم الخميس أن تفجير جامع النوري في مدينة الموصل ما هو إلا دليل آخر على الإفلاس الأخلاقي لتنظيم “داعش” ...Thu, 22 Jun 2017 15:48:07 GMT