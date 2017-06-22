القاهرة.. تنطلق، مساء غد، فعاليات مهرجان الفنون بالقرية الفرعونية، بمشاركة 50 فنانا تشكيليا، يستمر حتى رابع أيام عيد الفطر المبارك بقاعة الدكتور حسن رجب.

المنصورة.. يشهد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، فى الثامنة من مساء غد، احتفالية مديرية الأوقاف لتكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرأن الكريم من شباب وأطفال قرية ميت الصارم مركز المنصورة .

القاهرة.. تستضيف قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، مساء غد، آخر ليلة عرض لمسرحية “كأنك تراه” التي يقدمها البيت الفني للمسرح ضمن عروضه المتميزة إحتفالا بشهر رمضان الكريم.

القاهرة- موسكو.. يقوم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، غدا، بزيارة عمل إلى اقليم كرانسودار جنوب روسيا لحضور عملية التحام الأجزاء البحرية العميقة والقريبة من سطح الماء لخط الغاز “التيار التركي” من على متن سفينة مد الأنابيب “بيورينج سبيريت”.

القاهرة.. تحيى فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى، فى التاسعة والنصف من مساء غد، حفلا، على المسرح المكشوف بالاوبرا، يتضمن مزيجا فنيا متميزا يجمع رقصة التنورة والانشاد الدينى والابتهالات ليعكس حالة فريدة من التصوف.

القاهرة.. يستضيف مسرح الهوسابير بوسط البلد، مساء غد، آخر ليلة عرض لمسرحية “المخطوطة ” لفرقة “500 ب” المسرحية.

الإسكندرية.. يلتقى فريقا الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى، فى العاشرة من مساء غد، على استاد برج العرب بالاسكندرية، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

القاهرة.. يلتقى فريقا الداخلية والمقاولون العرب، فى العاشرة من مساء غد، على استاد كلية الشرطة، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

طنطا.. يلتقى فريقا طنطا ووادى دجلة، فى العاشرة من مساء غد، على استاد غزل المحلة، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.

أسوان.. يلتقى فريقا النصر للتعدين والشرقية، فى العاشرة من مساء غد، على استاد أسوان، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ32 من الدورى الممتاز لكرة القدم.