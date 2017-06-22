وجه نائب رئيس البرلمان العربي أحمد رسلان، برقية تهنئة إلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تعيينه وليا لعهد المملكة العربية السعودية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس بأن رسلان أعرب عن أخلص التهاني للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا أنه أهل لولاية العهد وتحمل هذه المسئولية الجسيمة.

كما أعرب رسلان عن ثقته في أن الأمير محمد بن سلمان سيبذل كل ما من شأنه تلبية طموحات الشعب السعودي الشقيق في التنمية والتطور والازدهار، ولن يدخر جهدا في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الأمة العربية المجيدة.

وتوجه “رسلان” بالدعاء إلى الله - عز وجل - للأمير محمد بن سلمان بالتوفيق والسداد، وللمملكة العربية السعودية بدوام الأمن والأمان والرفعة والتقدم والازدهار.