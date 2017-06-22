وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث يتضمن القرار الخرائط والإحداثيات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بمساحة 2228754.25 فدان دون المساس بالملكيات القائمة داخلها، مع اعتبارها ذات طبيعة خاصة وفقاً لاحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ مشروع المثلث الذهبي بالصعيد.

تجدر الاشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي تتضمن اقامة العديد من النشطة الاقتصادية والتنموية في القطاعات الصناعية والتعدينية والتنمية الزراعية والسياحية وتطوير المرافق والبنية التحتية والطرق بالمنطقة بما يحقق الاستغلال الامثل للموارد التي تتمتع بها هذه المنطقة، واتاحة الفرصة لاشراك الأهالي هناك في النشاط الاقتصادي لتوفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.