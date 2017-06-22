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مجلس الوزراء يوافق على مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر
مجلس الوزراء ـ الحكومة المصرية ـ شريف اسماعيل‎

مجلس الوزراء يوافق على مد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

2017-06-22 17:50:21
أ ش أ

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

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