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الأعلى للإعلام": قنوات DMC و CBC و ON التزمت بتنقية المحتوى الدرامي من الألفاظ خارجة
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الأعلى للإعلام": قنوات DMC و CBC و ON التزمت بتنقية المحتوى الدرامي من الألفاظ خارجة

2017-06-22 17:47:34
أ ش أ

أعلن “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” التزام شبكات قنوات: (دى إ م سي) و (سي بي سي) و (أون تى في) بتنقية المحتوى الدرامي المعروضة على شاشاتها من أية ألفاظ أو عبارات لا تتسق مع البيئة الثقافية والمجتمعية المصرية.
وقال جمال شوقى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى إنه تم رصد ثلاث وقائع مخالفة لقرار منع الألفاظ الخارجة بالمحتوى الإعلامى المقدم بقنوات أخرى، والذي أصدره المجلس بهدف خلق منظومة إعلامية مصرية تليق بالمشاهد.
وأوضح عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ورئيس لجنة الشكاوى أن المجلس سيصدر تقريرا عن رصده للأعمال الرمضانية والشكاوى التى تلقتها اللجنة من الجمهور من خلال لجان التقييم والرصد بالدراما.

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