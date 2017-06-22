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الخميس 22 يونيو 2017 06:42 مساءً
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10 ملايين دولار مساعدات يابانية لأوغندا لتحسين ظروف اللاجئين
وقفة للسودانيين امام السفارة السودانية مزامنة مع الاحداث بالسودان (تصوير:محمد محسن)‎ - وقفة للسودان

10 ملايين دولار مساعدات يابانية لأوغندا لتحسين ظروف اللاجئين

2017-06-22 17:49:42
خاص: محيط

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أن الحكومة اليابانية ستساعد أوغندا على التعامل مع تدفق اللاجئين من دولة جنوب السودان التي تشهد نزاعات داخلية.

وأوضحت الإذاعة أن وزير الدولة للشؤون الخارجية نوبوؤ كيشي سيحضر مؤتمرا دوليا، غدا الجمعة، في أوغندا لمناقشة قضية اللاجئين فيها، وسيكون الاجتماع الأول من نوعه ويستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وآخرون.

وشهدت أوغندا خلال العام الماضي عبور 1.25 مليون لاجئ للحدود من جنوب السودان المجاورة التي تشهد نزاعا مسلحا بين قوات الحكومة والمعارضة.
ولفتت الإذاعة إلى أن كيشي سيعرب عن استعداد اليابان لمساعدة أوغندا على تحسين شبكة المياه ومنشآت أخرى للبنية التحتية وتقديم تدريب مهني للاجئين،
وتقديم عشرة ملايين دولار إضافية كمساعدة مالية لأوغندا لتستخدم في برامج اللاجئين.

وكانت وحدة هندسية من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية قد غادرت جنوب السودان في مايو منهية مهمة استمرت أكثر من خمسة أعوام ضمن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.

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