انقذ نفسك من الحوادث.. بكبسة زر واحدة على تطبيق "UberRESCUE"2017-06-22 17:58:08
قد تواجهك العديد من المشاكل وأنت في طريق سفر وتحتاج إلى المساعدة لتغيير الإطار الفارغ، أو الحاجة إلى خدمة سحب السيارة أو بدء تشغيلها، أو المساعدة العامة فيما يخص صيانة السيارة، حيث تشهد مصر العديد من الحوادث كل عام في منطقة الساحل الشمالي، لهذا تطلق أوبر وشريكتها ناسيتا تطبيق “UberRESCUE” على أوبر ليكون الحل الأسرع والأفضل عندما تحتاج إلى صيانة ودعم مفاجئ للسيارة.
حيث قامت أوبر في مصر وناسيتا أوتوكير بإطلاق تطبيق “UberRESCUE”، خدمة الإنقاذ عند الطلب في الساحل الشمالي هذا الصيف، وذلك بداية من يونيو ٢٦، وبالتالي عملاء أوبر في الساحل الشمالي سيتكمنوا من الحصول على الدعم الفوري من خدمات الصيانة للسيارة إلى مشاكل السلامة على الطريق، بكبسة زر واحدة.
وأوضح عبداللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر، إن السلامة هى جوهر إيماننا في أوبر ونعمل باستمرار على تعزيز المزيد من عناصر الأمان لتطبيق السلامة على الطرق في مصر لكل من السائقين الشركاء والركاب على تطبيق أوبر ولكل من هم على الطريق أيضاً.
كيف يعمل التطبيق؟
_ افتح تطبيق أوبر.
_ تخطي اختيار الوجهة.
_ اختار رمز UberRESCUE.
_ استقبل مكالمة من عميل ناسيتا للعمل على حل مشكلتك.
_ ستأتيك المساعدة في خلال دقائق.
وتعد هذه الشراكة طريقة أخرى تندمج فيها التكنولوجية مع خدمات مختلفة لتوفير حل مريح للعملاء، وسيارات اوبر ستكون متاحة في الساحل الشمالي حتى نهاية عيد الأضحى في سبتمبر 2017. يمكن للركاب طلب “أوبر ساحل UberSahel” من خلال تطبيق أوبر لجعل تنقلهم حول الساحل الشمالي عملية أكثر سلاسة طوال أشهر الصيف.
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