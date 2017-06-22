اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوجلاس سيليمان اليوم الخميس أن تفجير جامع النوري في مدينة الموصل ما هو إلا دليل آخر على الإفلاس الأخلاقي لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال سيليمان - في بيان نشر على صفحة السفارة الأمريكية في بغداد، نقلته قناة (الحرة) الإخبارية - إن الجريمة التي أقدم عليها “داعش” تثبت عدم احترام هذا التنظيم لهوية العراق وثقافته ودينه.

وأقدم مسلحو “داعش” - أمس - على تدمير جامع النوري ومنارة الحدباء التاريخية في المدينة القديمة بالموصل لدى وصول القوات العراقية لمسافة 50 مترًا من الجامع، وفق ما أعلنته خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وفي بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الخميس، اعتبر الممثل الأممي يان كوبيش أن تدمير الجامع والمنارة “يظهر يأس التنظيم ويدل على دنو نهايته المحتومة”.