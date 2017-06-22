نجح محمد صلاح، لاعب وسط منتخب مصر، ونادى روما الايطالي، فى اجتياز الكشف الطبى الذى خضع له اليوم فى نادى ليفربول.

وكتب الصحفى الإنجليزى داف كوب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “محمد صلاح تجاوز الفحص الطبى وسيتم اعلانه كلاعب لليفربول فى الساعات القليلة القادمة”.

وقدم محمد صلاح أفضل مواسمه منذ بدء مسيرته الاحترافية بالملاعب الأوروبية، بعدما سجل 15 هدفًا فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”، وهو الرقم الذى لم يحققه فى أى دورى آخر من دوريات أوروبا.