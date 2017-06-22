القدماء المصريون عرفوا الصوم قبل الأديان بخمسة آلاف سنة

العلم الحديث يكتشف حقائق تزيد الإيمان بحكمة الخالق

الصوم يطيل عمر الإنسان ويقين من الأمراض

كيف تتخلص من الوزن الزائد في الصيام

اكتشف علماء الطبيعة أن الإنسان ليس هو الكائن الوحيد الذي يصوم ، بل إن جميع المخلوقاتالحية في الكون تمر بفترة صوم اختياري مهما توفر لها الغذاء في الطبيعة حولها.

فالطيور والأسماك والحشرات والنباتات تصوم، فعلى سبيل المثال، الطيور تكمن في العش وتمتنع عن الطعام في مواسم معينة من كل عام، هذا ما يقوله الدكتور أحمد شوقي الفنجري في كتابه “الطب الوقائي في الإسلام”.

أما الحيوانات تسكن في الجحور متتالية تمتنع عن الحركة والأكل، والحشرة تمر بمرحلة تتحوصل فيها وتمتنع عن الطعام.

وبعد هذا السكون تخرج هذه المخلوقات من فترة الصيام أكثر نشاطا وحيوية وتزداد نموا وصحة، فالحيوان يجدد جلده وقراءه والطائرات يكتسي ريشا جديدا زاهيا، ويبدأ بالتزاوج والتغريد، والحشرة تخرج لتأكل بنهم وتتكاثر بسرعة وهو مايسمى بظاهرة “البيات”.

القدماء المصريون

يقول علماء الانثروبولوجيا وهو علم دراسة الإنسان ، أن الإنسان قد عرف الصوم بفطرته،وغريزته قبل أن تنزل الأديان السموية بخمسة آلاف سنة، ، وعرفه أيضا الإغريق والرومان قبل ظهور المسيحية، ، وقد أثبتت النقوش والآثار القديمة أن الإنسان كان يتبع نظاما متطورا، وشديد التعقيد في الصوم، فكانوا يصومون لعدة أسباب:

_ لتطهير الروح والتعود على الصبر.

_لتكفير الذنوب.

_حزنا على الموتى أو طلبا للرحمة لارواحهم.

_ نذرا اذا تحقق لهم أمل أو أمنية.

_ ليتعلموا من الصوم النظافة والهدوء والطاعة.

_ للعلاج والوقاية من الأمراض.

فكل هذه الحقائق دعت العلماء إلى اعتبار الصوم ظاهرة فسيولوجية طبيعية وليست مجرد عملية إرادية، لذا فالصوم ضروري لحياة الإنسان وصحته تماما كالأكل والتنفس والحركة والنوم.

فالصوم يعمل على تجديد وتنشيط أنسجة الجسم وخاصة أنسجة الغددالتي تسيطر على النمو والحركة التي تسيطر على عمليات الهضم والبناء، وهذا يفسر لنا ظاهرة النشاط الزائد على الحيوانات والطيور بعد فترة الصوم.

وهذه الحقائق على عكس ما كان يتصوره البعض من أن الصوم يؤدي الي الهزال او الضعف العامأو فقر الدم.

الصوم وقاية من بعض الأمراض

فالجسم في حالة الصوم يبدأ في استهلاك المواد الغذائية المخزونة فيه، فإذا نفذت يبدأ في استهلاك أو إحراق انسجته الداخليه، واول الأعضاء التي يتغذي عليها هى الأعضاء التي تكون مريضة باي مرض يسبب فيها احتقانا أو تقيحا أو التهابا، فالصوم في هذه الحالة يقوم مقام مشرط الجراح الذي يزيل الخلايا التالفة أو الضعيفة من كل عضو مريض ليعطيه فرصة يسترد خلالها حيويته ونشاطه، وبهذه النظريه يكون الصوم وقاية من الحصوة والرواسب الماسية والزوائد اللحمية والأطباء الدهنية والاورام الخبيثة، فقد لوحظ بالاشعة ان جميع هذه الزوائد يصغر حجمها أثناء فترة الصوم.

الصوم يحمي من مرض السكر

وذلك لان في الصوم تقل كمية السكر في الدم الى أدنى المعدلات وهذا يعطي غدة البنكرياسفرصة للراحة، فمن المعروف أن البنكرياس يفرز الانسولين ، وهذه المادة بدورها تؤثر على السكر في الدم فتحوله الى مواد نشويه ودهنية تترسب وتخزين في الانسجة، ولكن إذا زاد الطعام علن قدرة البنكرياس في افراز الانسولين فان هذه الغدة تصاب بالارهاق والأعباء ثم تعجز عنالقيام بوظيفتها، فيتراكم السكر في الدم وتزيد معدلاته بالتدريج سنة وراء سنة حتى يظهر مرض السكر وخير حماية البنكرياس من هذا الإرهاق هو الصوم المعتدل.

الصيام يريح الأمعاء

يتخلص الصائم من الغازات والروائح الكريهة التي تنتج عن التهمة وسوء الهضم والتخمر فيالأمعاء بسبب عدم قدرتها على امتصاص الطعام أو التخلص منه، وقد كان الناس قبل الأدوية الحديثة يعالجون حالات الاسهال بالصيام.

كيف تستفيد من الصوم في إنقاص وزنك

الصوم يزيل السمنة والكرش ، وهو خير فرصة لعمل الريجيم بشرط أن يصاحبه الاعتدال في الفطور والا يتخم الإنسان معدته بعد الصوم، ولكن بعض الناس يزداد وزنهم في شهر رمضان، ويحدث ذلك بسبب عدم اتباع السنة النبوية في الصوم والفطور، فقد كان الرسول يبدأ فطوره بعمران قليلة اولا ثم يقوم إلى الصلاة ، فإذا انتهي من صلاة المغرب يعود ليكمل فكاره، فعن أنس رضى الله عنه”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن حسا حسوات من الماء ، ومن أوامر الرسول في ذلك “اذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فان لم يجد فعلى الماء قام الماء طهور”.

ومن هنا نتبين حكمة الاسلام والسنة في أن نبدأ فطورنا بمادة سكرية كالرطب أو التمر أوبشرتي حلو مثل قمر الدين ثم نقوم بالصلاة ففي هذه الأثناء يمتص السكر بسرعة من المعدة ويعطيك الشعور بالشبع قبل أن تجلس الى طعامك فلا تضطر إلى الأكل حتى التخمة.

الصوم والأمراض الجلدية

الصوم يؤدي الي تقليل نسبة الماء في الدم فنقل نسبته تبعا لذلك في الجلد، وهذا الجفافالنسبي في الجلد:

_يزيد مناعته ومقاومته للميكروبات.

_يقلل من حدة الأمراض الجلدية الالتهابات والحادة .

_يخفف أمراض الحساسية وامراض البشرة الدهنية.

_يريح الأمعاء لأنه يقلل افرازها للسموم والتخمر الذي يسبب الدمامل في الجلد.

الصوم وقاية من مرض النقرس

ينتج نتيجة الإكثار من اللحوم، وفيه تزيد كمية املاح البول في الدم ثم تترسب في العضلاتفتسبب آلاما تشبه الروماتيزم أو تترسب في الكلى فتسبب الحصوة أو تترسب في المفاصل الصغيرة فتسبب تورمها، وبالتالي الحمية عن الطعام علاج رئيسي لهذا المرض.