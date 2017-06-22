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الاتحاد الدولي لكرة السلة يرفع الإيقاف المفروض على منتخبات البرازيل
كرة سلة - كره سله

الاتحاد الدولي لكرة السلة يرفع الإيقاف المفروض على منتخبات البرازيل

2017-06-22 17:03:32
أ ش أ

أكد الاتحاد البرازيلي لكرة السلة اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي للعبة قرر رفع الإيقاف المفروض على المنتخبات البرازيلية للرجال والسيدات منذ نوفمبر الماضي بالحرمان من المشاركة في البطولات الدولية.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة السلة جاي بيكسوتو جونيور - في بيان اليوم - “إن عشاق كرة السلة البرازيلية كانوا ينتظرون هذا النبأ منذ فترة طويلة”.. مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة العمل من أجل تحسين كرة السلة البرازيلية.

وتعهد جونيور - الذي تولى منصبه في مارس الماضي - بالالتزام بإقامة بطولات محلية للعبة وخطة لمنافسات الشباب ستطبق على مدار النصف الثاني من العام الحالي.

وكان الاتحاد الدولي للعبة قرر في 14 نوفمبر الماضي إيقاف الاتحاد البرازيلي لكرة السلة وحرمان منتخباته وفرقه من المشاركة في جميع المنافسات الدولية، على خلفية الأزمة الإدارية التي كانت تعصف بالاتحاد.

وأشار الاتحاد الدولي حينها إلى أن الاتحاد البرازيلي للعبة “فقد السيطرة بشكل كامل” على هذه الرياضة، كما طالب بإعادة هيكلته.

وطوال فترة الإيقاف، تعاقد الاتحاد البرازيلي لكرة السلة مع مدققين من خارج أروقته وحاول الحصول على رعاة جدد، كما دعا ممثلين عن الاتحاد الدولي للعبة لكي يراقبوا كافة الخطوات التي يتخذها.

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