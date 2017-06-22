أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتتخب الكاميرون تشكيلة فريقه التي ستواجه منافسه أستراليا في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة في روسيا.

وجاءت التشكيلة لتضم : اوندوا ، مابوكا ، تيكي ، نادجوي ، فاي ، سياني ، زامبو ، انغيسا ، ديوم ، موكاندجو ، باسوغو ، ابوبكار

وفي الجانب الآخر جاءت تشكيلة الكونجارو الأسترالي على النحو التالي:

ريان ، ديجنيك ، ساينسبوري ، ميليغان ، جريسباج ، ليكي ، رايت ، موي ، كروس ، يوريتش ، روجيتش.

وكانت المباراة الأولى للكاميرون قد انتهت بخسارة الأسود بهدفين مقابل لا شئ أمام تشيلي فيما خسرت أستراليا أمام ألمانيا