 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 05:17 مساءً
روابط سريعة
التشكيلة الرسمية لمواجهة الكاميرون وأستراليا في كأس القارات
مصر الكاميرون13

التشكيلة الرسمية لمواجهة الكاميرون وأستراليا في كأس القارات

2017-06-22 17:01:37

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتتخب الكاميرون تشكيلة فريقه التي ستواجه منافسه أستراليا في لقاء الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة في روسيا.

وجاءت التشكيلة لتضم : اوندوا ، مابوكا ، تيكي ، نادجوي ، فاي ، سياني ، زامبو ، انغيسا ، ديوم ، موكاندجو ، باسوغو ، ابوبكار

وفي الجانب الآخر جاءت تشكيلة الكونجارو الأسترالي على النحو التالي:

ريان ، ديجنيك ، ساينسبوري ، ميليغان ، جريسباج ، ليكي ، رايت ، موي ، كروس ، يوريتش ، روجيتش.

وكانت المباراة الأولى للكاميرون قد انتهت بخسارة الأسود بهدفين مقابل لا شئ أمام تشيلي فيما خسرت أستراليا أمام ألمانيا

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3