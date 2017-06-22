أجرت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج لهذا العام 1438 هـ - 2017 م ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمستشفى معهد ناصر.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج أن من تقدم للبعثة هذا العام بلغ عددهم 18 ألفا و600 شخص، ومن انطبق عليهم الشروط كانوا 15 ألف شخص، حيث تم اختيار 251 عضوا فى القرعة التى أجريت اليوم، فيما سيتم اختيار باقى الأعضاء ليصبح العدد 360 عضوا للبعثة بالكامل.

وأوضح الأنصاري أن عدد الأطباء فى البعثة سيزيد بنسبة 20% عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم توفير فريق طبي في كل عيادة من العيادات التى يتم الإعداد لها بفنادق الحجاج، وجاري عمل التقديرات اللازمة للأدوية التي سيتم شحنها.

وقال إنه تم تصميم “أسورة مميكنة” سيتم توزيعها على الحجاج هذا العام بالمجان، يوضع عليها كافة البيانات الأساسية للحاج “اسمه ورقم البطاقة وتليفونه وعنوانه”، لافتا إلى أنه سوف يتم تزويد البعثة بقارئ لهذه “الأسورة”، يسير بالتوازي مع تجهيز قاعدة بيانات كاملة لكل الحجاج المصريين.