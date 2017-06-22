 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 05:08 مساءً
روابط سريعة
الاتحاد الصيني لكرة القدم يعاقب البرازيلي أوسكار بالإيقاف 8 مباريات
حكام كرة قدم - حكم كرة قدم

ودفع غرامة 6000 دولار

الاتحاد الصيني لكرة القدم يعاقب البرازيلي أوسكار بالإيقاف 8 مباريات

2017-06-22 16:37:33
أ ش أ

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم معاقبة البرازيلي أوسكار لاعب فريق شنغهاي إيست آسيا، بالإيقاف لمدة 8 مباريات ودفع غرامة مالية قدرها 40 ألف يوان (6000 دولار)، بعد أن تسبب في مشاجرة خلال مواجهة قوانجتشو آر اند اف ضمن منافسات الدوري الصيني الممتاز.

وذكر الاتحاد الصيني - في بيان اليوم الخميس- “أن سلوك اللاعب البرازيلي لم يكن أخلاقيا وكان له تأثير سيئ على صورة الدوري الصيني الممتاز، حيث قام أوسكار بركل الكرة بقوة مرتين متتاليتين لتصطدم بلاعبين اثنين في الفريق المنافس، وفيما يبدو فعل ذلك متعمدا؛ الأمر الذي أثار غضبيهما وتطور الأمر لمشاجرة كبيرة شارك بها عدد كبير من لاعبي الفريقين والبدلاء وأعضاء الإدارة الفنية”.

كما واجه لعدة لاعبين آخرين عقوبات إيقاف لخمس وست وسبع مباريات، بالإضافة لدفع غرامات مالية تراوحت بين 25 ألفا و35 ألف يوان (بين خمسة آلاف وثلاثة آلاف و700 دولار).

يشار إلى أن أوسكار انتقل لصفوف شانغهاي إيست آسيا في ديسمبر الماضي قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 52 مليون جنيه استرليني (نحو 65 مليون دولار).

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3