قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم معاقبة البرازيلي أوسكار لاعب فريق شنغهاي إيست آسيا، بالإيقاف لمدة 8 مباريات ودفع غرامة مالية قدرها 40 ألف يوان (6000 دولار)، بعد أن تسبب في مشاجرة خلال مواجهة قوانجتشو آر اند اف ضمن منافسات الدوري الصيني الممتاز.

وذكر الاتحاد الصيني - في بيان اليوم الخميس- “أن سلوك اللاعب البرازيلي لم يكن أخلاقيا وكان له تأثير سيئ على صورة الدوري الصيني الممتاز، حيث قام أوسكار بركل الكرة بقوة مرتين متتاليتين لتصطدم بلاعبين اثنين في الفريق المنافس، وفيما يبدو فعل ذلك متعمدا؛ الأمر الذي أثار غضبيهما وتطور الأمر لمشاجرة كبيرة شارك بها عدد كبير من لاعبي الفريقين والبدلاء وأعضاء الإدارة الفنية”.

كما واجه لعدة لاعبين آخرين عقوبات إيقاف لخمس وست وسبع مباريات، بالإضافة لدفع غرامات مالية تراوحت بين 25 ألفا و35 ألف يوان (بين خمسة آلاف وثلاثة آلاف و700 دولار).

يشار إلى أن أوسكار انتقل لصفوف شانغهاي إيست آسيا في ديسمبر الماضي قادما من فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 52 مليون جنيه استرليني (نحو 65 مليون دولار).