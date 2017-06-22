"الوطنية للصحافة": البدء في خطط إصلاح الهياكل المالية والإدارية للصحف القومية2017-06-22 16:36:11
قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها مساء الأربعاء بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والأستاذ أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ومحمود فوزي المستشار القانوني لمجلس النواب البدء فوراً في مناقشة خطط إصلاح وهيكلة المؤسسات الصحفية القومية، ومناقشة القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، ومطالبة البرلمان بتعديلات تحقق هذه الأهداف.
وذكر بيان صادر عن الهيئة ، أن الاجتماع قرر مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة بتقارير تتضمن الموقف الكامل لديون المؤسسات، وبحث سبل التعامل مع هذا الملف المهمل منذ سنوات طويلة ، وحصر احتياجات التشغيل العاجل للمؤسسات الصحفية القومية وموافاة الهيئة بها، على أن تتضمن بياناً شاملاً مشفوعاً بتقديرات الاعتمادات المالية للتشغيل.
كما تقرر موافاة الهيئة بالميزانيات التقديرية للعام المالي الجديد 2017 – 2018 وتقديرات تقليل الخسائر وتعظيم الفوائد الإيجابية، وموافاة الهيئة ببيان كامل بالأصول والأعباء المحملة بها وطرق استثمارها والمشاكل المتعلقة بها مع الجهاز الإداري للدولة .
وأضاف البيان أن الهيئة قرت إرجاء تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لحين صدور القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، وخاطبت الهيئة الاجتماع المشترك لرؤساء مجالس الإدارات ، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لعقد اجتماع مماثل في البرلمان لمناقشة تعديلات القانون الموحد للصحافة والإعلام وحث المجلس على إصداره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، والأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أدخلتها الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس الإدارة على مشروع القانون، لتلبية مطالب الصحفيين، وخروج القانون في صورة تدعم حرية الصحافة وتفتح آفاقاً جديدة للممارسة الديمقراطية.
ووافقت الهيئة في اجتماعها على المد لعدد من الزملاء الصحفيين في بعض المؤسسات الصحفية القومية، وأذون بالعمل بالخارج .. وكذلك إقرار تسويات الديون المقدمة من مؤسستي روزاليوسف ودار المعارف، والتي تم بمقتضاها إعادة جدولة ديون المؤسستين، بعد خفض أصل الدين والفوائد بنسبة تزيد على 80%.
ووافقت الهيئة الوطنية للصحافة على بروتوكول الاتفاق بين شركة أخبار اليوم للاستثمار ولجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ عليها من دور النشر والإعلان والمكتبات واتخاذ ما يلزم بشأنها على أن توافي الهيئة بتقرير مفصل عن إدارة تلك الكيانات.
ووافقت الهيئة على الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة روزاليوسف، بطرح مناقصة عامة لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص لبناء مبنى للمخازن على أرض المؤسسة بمدينة 6 أكتوبر، والقيام بإجراءات تجديد رخص البناء.
وكلفت هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة روزاليوسف بإعداد دراسة حول احتياجات الطباعة في السنوات القادمة والإمكانيات المتاحة في مطابع المؤسسات الصحفية القومية، وبحث سبل صيانتها وسد العجز في الطاقات الطباعية.
وكلفت الأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار الهلال بإعداد دراسة شاملة حول توزيع الصحف والتكامل بينها وفتح منافذ جديدة وتقسيم خريطة التوزيع على المؤسسات الثلاث الكبرى، منعاً للازدواجية وتلافياً للخسائر.
وحضر الاجتماع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وهم الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الأستاذ سعـــد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، الأستاذ مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، الأستاذ سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع.
وحضر الاجتماع من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الأستاذ كرم جبر كل من المستشار عادل بريك، محمد عبد الفتاح، محمد عبد الهادي علام، شارل فؤاد ، الدكتور عصام فرج، الدكتور محمود علم الدين، ضياء رشوان، محمد الهواري، عبد الله حسن، مجدي مصطفى البدوي.
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